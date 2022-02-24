男星馬國畢2013年沉迷職棒簽賭欠下近5千萬債務，因不願連累妻女而離婚。面對龐大的鉅債，馬國畢賣房後剩8百萬債務，還開副業另闢財源，未料因旗下炸雞店賠錢，債務升至近千萬，解決後他全面退出副業，力拚演藝和直播事業。

根據《三立新聞網》報導，馬國畢的炸雞店副業慘賠196萬，加上簽賭欠的8百萬，債務逼近千萬，所幸擺平炸雞店的債務，身上剩8百萬要還。為了專心錄影和經營直播帶貨，現已退出所有副業。

事實上，馬國畢當初得知身上背負如此龐大的債務，曾一度想不開，還好有重新振作，積極地接節目通告、在彰化投資2家早餐店等，並在臉書經營叫賣直播，逐漸累積穩定回流的常客，曾透露直播1個月約賺10萬台幣，但幾乎都拿去還債，還好公司有提供住宿、三餐和代步車，每個月只需拿1萬元付生活費、加油錢及電話費等開銷，將支出盡量降到最低。

至於私生活領域，馬國畢去年在節目《單身行不行》透露和前妻沒交惡，但很擔心萬一有天女兒被帶去國外，可能就會失聯，所以從女兒就讀幼稚園開始，每次見面都會問「記不記得爸爸的電話號碼」，講到這裡馬國畢不禁紅了眼眶，落下男兒淚。

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