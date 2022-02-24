花蓮縣政府獲中央7390萬元經費挹注，3月將在中央路上沿線新設15處左轉車道，同時也將同時拆除慈濟醫院前使用率偏低的人行陸橋，預計明年中完工。（羅亦晽攝）

貫穿花蓮市、吉安鄉的中央路是縣內重要幹道之一，同時也是台9線的外環道，但路口內側車道設為左轉專用道，每逢尖峰時刻，總因車輛左轉造成交通壅塞。花蓮縣政府獲中央7390萬元經費挹注，3月將在沿線新設15處左轉車道，同時也將拆除慈濟醫院前使用率偏低的人行陸橋，預計明年中完工。

中央路寬長30米，又稱30米路，雙向共有4車道，是串連花蓮市、吉安鄉及台9線、台9丙線等重要南北向市區道路系統，車流量大，但因路口內側道為左轉專用道，安全島沒有內縮，直行車僅剩外車道可通行，每逢交通尖峰時刻，總是造成塞車的窘境，且不時也因直行車輛發現前方車輛要左轉，急忙插入外側車道，進而釀造交通事故。

經花蓮縣政府建設處向內政部營建署提升道路品質計畫爭取7390萬元經費補助，進行「中央路1至4段新設左轉車道工程」，已盤點出沿線15處重要路口，視路口狀態，採調整中央分隔島，或是調整標線，增設左轉車道。

此次進行中央路新設左轉車道作業，建設處也將一併改善路口的相關設施，如天空纜線下地、標誌號誌共桿設施、增設行人庇護島、部分路口人行環境改造等。另，慈濟醫院前的人行陸橋因使用率低，且無障礙設施不友善，工程期間亦將一併拆除，並改成平面通行。

建設處表示，經與各管線單位多次協調遷移作業，預計在下月進行「中央路1至4段新設左轉車道工程」，工期共計480個日曆天，路口施工期間，將封閉南、北兩側內側車道，維持外側車道通行，屆時請用路人減速慢行。