49歲雙魚座的曾寶儀21日過「半百擦邊生日」，她在臉書分享活了快半世紀的心情，表示經時間歷練後意識到生命有限，最大的感悟是活在當下，想做的事情就去做。而她和導演男友林明謙穩交15年，兩年前受訪坦言討論過登記結婚，港媒則報導，其實早年她與林明謙一度分手，主因竟是不滿曾寶儀與爸爸曾志偉相處模式太親近。

曾寶儀早年出過唱片，近年轉為作家推出《人生最大的成就，是成為你自己》等療癒書籍，2019年她素顏現身紀錄片《明天之前》，卻被部分網友指過去娃娃臉不再，稱她年紀越大越像父親曾志偉，她則無奈表示社會常用一種保守的價值觀批評女性，認為「不結婚不生小孩那妳至少不該有皺紋吧？！」讓她想回應：「朋友啊！我年近半百了！」，並坦然說：「再說，在40幾度的沙漠裡爬山還能維持全妝我在太陽底下是要補多少次粉啊？」提倡優雅老去。

曾國祥（左起）、曾寶儀、曾志偉曾一同參加金馬獎。（圖／中時資料照片）

至於感情狀態，據《香港01》報導，曾寶儀其實大學時期就和現在的男友林明謙交往，傳聞某次兩人視訊聊天時，林明謙突然看到曾寶儀背後出現一名裸男從洗手間走出，細問才知道是曾志偉，曾寶儀當時無奈解釋爸爸習慣「開放」，但讓林明謙無法接受，兩人因此一度分手，直到2005年才復合。

曾寶儀、曾志偉感情好，傳讓曾寶儀男友一度提分手。（圖／中時資料照片）

事實上，過去常在許多新聞事件中發現曾寶儀一家感情之好，去年弟弟曾國祥以《少年的你》入圍奧斯卡獎，曾寶儀便在臉書興奮發文：「我弟入圍奧斯卡！我弟入圍奧斯卡啦！！！！！」。2018年曾志偉衰捲入藍潔瑛事件，曾寶儀第一時間回應：「這件事讓我爸來跟大家說明比較好。但我相信他」，更在節目《聽我說》中表示，自己嚴厲譴責性侵害和性騷擾行為，但任何不實指控也不該姑息，分享當時心情說：「在事情還沒查明前，我已經迅速成為『強姦犯女兒』......」，強調絕對相信父親為人。