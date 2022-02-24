民進黨新北市長人選至今不明，不過新北市議會民進黨團25日總召交接，將由英系總召黃俊哲交接給正國會的陳啟能，身為正國會掌門人的林佳龍確定出席，據悉基隆市長林右昌也可能現身，以往新北市長侯友宜都會出席觀禮，林佳龍與侯友宜互動會是明日焦點。

新北市長侯友宜明日可能與林佳龍碰面。（葉德正攝）

新北市議會民進黨團明上午10點將舉行總召及幹部交接，由新任總召陳啟能接棒，另外副總召是李倩萍、幹事長羅文崇、副幹事長陳科名、書記長廖宜琨。

去年傳出林佳龍可能參選新北，卻又傳出他選舉意願不高，但他之後又被點名要選台北、台中，讓許多人摸不著頭緒，這次參加新北市議會民進黨團交接，再被解讀最可能選新北。

深綠地方人士指出，新任總召陳啟能是正國會要角，林佳龍出席是理所當然，但是否真的要參選新北，現階段來談還是太早。

地方人士說，林佳龍身為綠營活棋之一，自然被到處點名，但目前提名權在黨主席蔡英文手上，黨中央現階段首要目標是「守住桃園」為第一考量，接下來才會考慮雙北。

地方人士說，林佳龍其實可以不用選2022的，但以黨主席角度，還是希望把他擺到適合的位置上能在2022突圍，林的意願與小英的想法，還要再喬。