俄烏情勢越益危急，美國已開始採取金融制裁，並宣布全面封鎖俄國2大銀行，日本則跟進美國作法，制裁俄羅斯，採取包括封殺主權國債、凍結個人資產、禁止俄羅斯在日本發行債券募資等作法，對於美日兩國採取對俄金融制裁措施，國內金融圈已高度矚目，並且觀望金管會是否對國內金融業者的俄羅斯曝險，乃至於未來金融業者相關的投資決策，會否採取更進一步的行動。

至於台灣的壽險公司目前持有俄羅斯曝險部位接近1500億，多半以「持有到期」列帳，但會否因為諸多變數而改變其持有策略，也引發金融業界高度矚目。

一位資深的金融圈投資主管指出，儘管俄羅斯等有高度地緣政治風險的地區，不應該在擴大投資布局，但有部分業者認為「利自險中求」，反而有繼續進場承接的可能，尤其身為台灣投資大戶的壽險業者最有資金實力，也的確有部分業者經常會用這種操作邏輯，除非金管會禁止金融業者在這段「非常時期」再去投資俄羅斯的債券，因為這形同去「金援」俄羅斯，也和美國與日本現在制裁俄羅斯的邏輯背道而馳。

台灣雖然是小國，但資金實力卻不容小覷。金融圈人士分析，不論是壽險公司的投資，或是海外資產管理公司來台灣賣基金，在在都展現台灣的資金實力，以後者而言，先前國外基金管理公司在台灣大賣高收債基金，甚至一檔海外高收債基金，有超過70%的資產規模都來自台灣，就可見一斑，因此在美國、日本之後，台灣會否參與，在當下也更加敏感。

業界人士分析，美國與日本的制裁重點，都在於藉由封鎖俄羅斯公債的流通管道與金融機構的融資管道，來達到斬斷俄羅斯取得美元金流的目的。目前台灣的壽險業者在俄羅斯的曝險部位達1470億元，未來是否繼續投資，也引發關注，倘若以ESG的邏輯來看，俄羅斯的確不應列入投資範圍，而除此之外，當下也有政治與外交上的敏感性，且另一個必須面對的實際問題，金融圈普遍認為，美國的金流制裁會引發俄國的匯率貶值、通膨問題更加一發不可收拾：「慘況也許會和先前拉美的巴西、阿根廷不相上下！」