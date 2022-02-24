新北市三峽區鳶山里、五寮里、竹崙里因地處郊外山區，當地住戶分散稀疏，又受限於水壓不足，長期無法推動布置自來水管線，民眾多是自接山泉水引用。立委吳琪銘爭取中央「無自來水供水改善計畫」4665萬元經費，將管線延伸，預計明年4月完工後，自來水用戶可增加83戶。

由於三峽竹崙里等郊區取水源頭在偏遠溪谷，供水管線維護費用高昂，山區多為年長者居住，維護管理困難，若遇颱風等自然災害，復原工作更是困難重重。新北市府2019年曾辦理簡易自來水工程，進行取水設施改建、供水管線布設以及蓄水池增建等工程，改善當地230戶居民的民生用水。

吳琪銘今邀集水利署局長陳健豐、台水公司董事長胡南澤等人參與三峽區竹崙里供水延管工程開工典禮。吳琪銘表示，2019年雖有進行改善工程，但有部分地區未獲自來管線延伸，仍有83戶居民被供水問題煩惱，若遇天氣不佳的狀況，有時根本無法取水，因此他去年爭取提報水利署「無自來水地區供水改善計畫」，順利爭取經費改善。

台水第12區處長邱憲龍表示，該案將分3階段執行，除了新設紫和路、紫薇路總長約5.5公里的管線外，也將在三峽白雞段增設30噸配水池，以及在紫和路、紫薇路口新設管中加壓站，屆時三峽竹崙里16至18鄰住戶享用供水充足的自來水源。

吳琪銘表示，除了改善自來水管線外，2018年斥資6.4億元建造的三峽北倉配水池計畫，將在明年10月完工，屆時土城、三峽區不用受限於缺水困擾，配水池完成後，將達成飲用翡翠水庫水源的目標，供水也會更穩定。