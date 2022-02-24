因捲入王立強共諜案遭檢調以洗錢罪嫌偵辦的向心、龔青夫婦，台北地院在今天做出無罪宣判後，合議庭審判長劉慧芬、受命法官彭慶文、陪席法官何孟璁分四點說明夫婦倆獲判無罪的理由，指出檢方起訴內容及提供的事證，不符合洗錢罪構成要件，不足以證明被告向心夫婦犯罪。

根據當初檢方起訴內容，認為向心曾於2015年間與孫天群所經營的幸福新世界公司合作，於向心經營的財富風暴電商網站上販售銷售大陸黃山房產投資訊息，進行非法集資。接著向心故技重施，又與大陸國太公司聯手從事非法集資詐騙，而配合國太將大陸地區的非法所得用來購買香港上市公司中國創新公司、中國趨勢公司股份，再以投資名義將部分股款回流，將款項匯至台灣購置不動產，避免屬不法所得之股款遭大陸或香港查扣，藉此製造斷點並洗白。

但合議庭審理後認定，一、向心並無預見幸福新世界關於招攬投資黃山地區房產的銷售內容可能涉及非法集資；二、向心亦無從預見國太集團相關公司從事非法集資詐騙，對國太購股資金為犯罪所得不知情，且當時出售中國趨勢及中國創新股權，價格為市價無疑；三、向心查無與國太聯手將股款洗白後取回不法所得；四、向心將上述售股所得匯至台灣購置不動產，並非避免遭查扣及製造斷點，藉此協助國太將股款洗白，因此判決兩人無罪。

既然向心夫婦獲判無罪，依《刑事訴訟法》規定應撤銷限制出境、出海，但北院表示，考量兩人等均為香港地區人民，且該案仍於上訴期間尚未確定，仍有必要境管，於是裁定自今日起，繼續限制出境、出海三個月。