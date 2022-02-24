富比世公布最新香港富豪榜，長和創辦人李嘉誠以身家約360億美元，再度成為香港首富，主要由於香港樓房價抗跌力強，帶動長實股價上升逾30％，抵銷他所持Zoom股價下跌的影響。其次為恒基兆業創辦人李兆基，身家為342億美元，第三為新世界主席鄭家純及其家族，身家264億美元。

另外，去年7月去世的李錦記前主席李文達，他的5名子女，以189億美元財富排名第4。九倉前主席吳光正則以187億美元排名第5。

其餘排名首10位的香港富豪，包括華人置業創辦人劉鑾雄、新地主席郭炳聯母親鄺肖卿、銀河娛樂主席呂志和、阿里巴巴執行副主席蔡崇信，以及手機玻璃製造商伯恩光學創辦人楊建文和妻子林惠英。

富比世指出，去年香港經濟在出口和消費帶動下復甦，按年增長6.4％，惟香港針對疫情的清零政策，帶來嚴格社交限制，導致恒生指數過去12個月下跌16％。在好壞參半的背景下，香港50大富豪的總財富從去年3310億美元小幅下降至3280億美元，當中有超過一半上榜者的財富仍增長。