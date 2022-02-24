台灣燈會睽違20年再度於高雄舉辦，活動即將進入倒數計時，今年的展演首創空中飛行主燈《聚光台灣 虎星高照》無人機展演，民眾反應相當熱烈，高雄市府提醒市民做好防疫，趁2月24日「市民日」一同來賞燈，24日是燈會最後一個在平日21:45加場演出的無人機展演，高雄人可以避開人擠人的連假，直衝現場享受一場視覺與聽覺的饗宴。

台灣燈會飛行主燈「聚光台灣虎星高照」無人機展演，佳評如潮。(高雄市觀光局提供)

台灣燈會在愛河灣以1500台無人機創作出飛行主燈，不少網友紛紛讚嘆「此生必看」，成這次燈會的最大亮點，高雄市政府預期連假期間會湧入相當多外地遊客，呼籲市民自主分流，利用「市民日」來欣賞，24日不僅將是本次燈會最長時間的煙火展演，更將施放最大口徑16吋的煙火，不用假日人擠人。

高雄市長陳其邁從1月19日起，密集針對疫情開始高度關注疫情變化及準備相關防疫作為，每日邀集相關單位召開防疫工作會議，晚上接續專家會議，過年也不間斷連續36天密集討論研商就是要守住疫情，是這一次燈會能夠順利舉辦的最大關鍵。

高雄市副市長史哲表示，今年台灣燈會以「防疫、振興、智慧」為主軸，兼顧防疫並撐住民生經濟，也讓高雄市今年春節期間守住住宿率，不至於因疫情造成雪崩下跌。隨著疫情趨緩，市府於連假期間加碼愛河灣無人機表演及衛武營二二八草地音樂會，可望吸引觀光消費人潮，目前展區附近的飯店訂房率都已接近滿房。

2022台灣燈會在高雄進入倒數階段，衛武營展區「童趣光樂園」特別在最後一周每天晚上7點半到8點安排熱氣球遊園光車(每日限量名額，依現場排隊引導)，帶民眾搭車遊燈會，2月25~27日還有紙風車劇團帶領的愛虎家族《武松愛老虎》及《紙風車愛虎遊行》(衛武營北側廣場)，將會為大家帶來最盛大的燈會遊樂PARTY。參觀燈會相關活動及交通資訊，請參考活動官網：https://tw-light.tw