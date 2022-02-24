嘉義市長黃敏惠與幸運兒蘇小姐同賞VOLVO V60汽車。（廖素慧攝）

嘉義市購物節今天頒獎給所有抽中獎的幸運得主。（廖素慧攝）

嘉義市購物節從去年11月1日開跑至今年2月6日結束，舉辦登錄發票抽汽車刺激消費，3個多月共累積4億6579萬7527元登錄金額，約是首屆的2倍，最大獎汽車得主是蘇小姐，花約95萬買1輛新車，很驚喜又抽中1輛，一度以為是「詐騙」，24日由市長黃敏惠頒發VOLVO V60大獎。

幸運得主蘇素卿小姐說，她只登錄1張發票，是去年底花約95萬訂購1輛可露營的休旅車，今年2月8日購物節登錄發票截止日當天登錄，2月14日情人節接到通知時以為是詐騙電話，確認後感到很「出乎意外」，她不常抽中獎，沒想到這次1張發票就抽中大獎。

黃敏惠表示，今年購物節活動來自各地的遊客及在地市民熱烈回響，外縣市旅客來嘉義市住宿、購物及吃美食是主要消費，市民們多是採購民生用品，嘉義市購物節的抽獎活動讓大家感受到被熱情款待，有家的溫度。

市府建設處表示，首次推出的電子支付登錄專屬獎創造出1168萬5778元的千萬佳績，展現電子支付的成效斐然，電子支付頭獎得主是住雲林的林小姐，花1111元買日用品，抽中iPhone13 pro。

此外，今年還有「嘉購王」爭霸戰，積分最高者可以獲得LV名牌包，最後有32人登錄金額突破百萬，由康先生以1502萬7996元的超高金額拿下冠軍寶座。