日前苗栗縣有確診者案19644在過年期間回娘家，當時疫調匡列居家隔離者4人，其中3人在居家隔離期間採檢由陰轉陽，中央流行疫情指揮中心24日發布新竹縣新增確診者3人，目前均已安排在新竹縣專責醫院的隔離病房治療，由於在居隔期間確診，無活動史對社區影響低。

新竹縣衛生局表示，其中案20320為39歲女性，為案19644妹妹，已完成國藥疫苗第1劑、科興疫苗第2、3劑接種，第1次PCR採檢陰性，23日期滿前PCR採檢Ct值24，出現喉嚨癢、輕微咳嗽症狀。

案20369是73歲男性，案19644的父親，已完成莫德納2劑接種，第1次PCR採檢陰性，因案20320確診，立即安排23日進行PCR採檢確診，Ct值18.1，有輕微咳嗽症狀。案20370為43歲女性，案19644的姐姐，已完成BNT2劑接種，第1次PCR採檢陰性，23日採檢確診，Ct值31.5無症狀。

也因案19644的確診足跡造訪新埔鎮，衛生局在2月15日新埔鎮文山社區活動中心社區PCR篩檢站，採檢55位均為陰性。新竹縣長楊文科表示，因應本土疫情，新埔鎮衛生所於3月2日下午2時到4時，加開莫德納疫苗300劑，第1至3劑都可接種，採隨到隨打，不需預約，也呼籲鄉親踴躍來接種新冠疫苗。