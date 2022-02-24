半導體產業儘管今年各界依舊看好產能緊張，但卻有美系外資持保守論調，認為PC半導體供應鏈已趨正常化，供需即將逆轉，且熱錢退散後，下半年恐有更大風險，惟相對青睞祥碩(5269)、譜瑞-KY(4966)維持「加碼」評等，目標價分別維持2000元及2215元。

針對台系幾檔半導體個股，外資點名祥碩(5269)、譜瑞-KY(4966)維持「加碼」評等，目標價分別維持2000元及2215元。驅動IC廠聯詠(3034)、電源管理IC廠矽力-KY(6415)則重申「減碼」，目標價分別為313元及3600元，同時調降網通晶片廠瑞昱(2379)評等由原先的「加碼」降至「中立」，目標價由566元下修至505元。

美系外資指出，PC供應鏈的庫存天數自去年第四季已經上升，瑞昱庫存週轉天數從第三季的100天以下，第四季上升至近120天。顯現NB ODM和OEM廠商的庫存水位持續走高。

美系外資表示，其實看到目前經銷商已經開始削減過剩的庫存，資料顯示，近期NB通路庫存有所下降，特別是惠普和聯想的NB庫存在過去3周內下降了約40%。但事實上，過量拉貨超過實際銷售已經持續了很長時間，供需即將逆轉，呈現供過於求的狀態。

美系外資進一步指出，族群中仍有向上表現空間，包括疫情後的辦公需求，帶動桌機下半年成長回溫，而第二大處理器超微(AMD)對比英特爾庫存仍低，相關供應鏈祥碩庫存水位也偏低。

股王矽力-KY部分，美系外資看好矽今年需求依舊強勁，預期營收年增20%-30%仍可達陣，重申目標6200元。

另一美系外資也提到，祥碩將受益於AMD 600系列就位、USB 4 host控制相關產品今年上陣，在反映成本和較佳的規格下，推升平均單價，且USB/ PCIe 產品仍為領導地位，因此維持目標價上看2100元。