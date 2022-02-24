金所泫因出演《擁抱太陽的月亮》、《想你》而打開知名度成為家喻戶曉童星演員，因長相甜美神似孫藝真，被稱為「小孫藝真」，連孫藝真本人都認證。又與宋江、俞承豪、南柱赫、玉澤演、尹斗俊等多位男星合作，被稱為「男神收割機」。出道15年，去年成為百想史上最年輕視后入圍者，古裝扮相清秀古典的美貌成為許多劇迷心中「母胎美女」代表。2022年2月初韓國網站King Choice展開時下最美韓國女演員票選，金所泫目前名列第二，打敗眾多女神。

《廣播羅曼史》是金所泫滿韓國年齡20歲（實際年齡18歲）的第一部戲，她接受訪問時說道：「希望此劇能成為20歲的代表作，是一個新開始，也希望能帶給觀眾不一樣的金所泫。」劇中她與男主角尹斗俊的吻戲長達11次，被觀眾戲稱昔日御用童星「轉大人」，因出道年齡早，戲劇作品多，金所泫還被尹斗俊虧說是大前輩，自己在演出方面需要姐姐的照顧。

尹斗俊劇中直男行為被粉絲笑稱「本色出演」。（圖／龍華電視提供）

尹斗俊私底下個性陽光，在Hightlight裡是個穩重的隊長，而在《廣播羅曼史》裡飾演演技出眾的大明星池秀浩，所有在外形象都是依照劇本進行，因12年前的事故，讓他關閉心房，但女主角宋可琳（金所泫 飾）卻讓他封閉的心再次躁動，劇中集集告白，瘋狂吃醋，想盡辦法引起女主注意的小學生等級的行為，送車、送禮物，動不動就公主抱的霸道總裁行徑，每集都讓觀眾看了甜滋滋，劇中直男行為被粉絲笑稱是尹斗俊的「本色出演」。

高顏值浪漫喜劇《廣播羅曼史》由尹斗俊、金所泫、尹博、Yura、郭東延、南多凜等人主演，一個只能靠劇本過日子、缺乏社交行為的頂流明星池秀浩，和一個劇本寫不好，其他事情都很擅長的電台編劇宋可琳，初戀再度相逢，簽訂不平等合約一起做廣播節目，互相療癒，解開彼此心結的愛情故事。《廣播羅曼史》將於2022年2月28日起，晚間六點在龍華偶像台MOD353頻道，全台首播。