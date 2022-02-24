圖為不少民眾到超市選購新鮮的雞蛋。（資料照／季志翔攝）

俄烏緊繃情勢持續升溫，總統蔡英文昨(23日)聽取國安會相關簡報後，做了4項指示，包含譴責俄羅斯對烏克蘭主權的侵害、持續強化對台海軍事動態因應整備、全面提升應對認知作戰，以及持續因應各項經濟變數，維持物資、物價及股匯市穩定。《中天新聞》昨特別對蔡總統的4指示進行街頭民調，結果有民眾聽到後直呼，譴責俄羅斯根本沒用，誰會理台灣說什麼，還有婆婆媽媽說，雞蛋都搞不定了，還想譴責俄羅斯。

中天新聞《盧秀芳辣晚報》派出辮子妹走上街頭，詢問民眾對於蔡總統的4項指示看法，結果有4人選「別管俄烏戰爭了，兩二問題先搞定吧！」、1人選「蔡總統英明！譴責俄羅斯、快派兵馳援」、5人選「雞蛋都搞不併，還想譴責俄羅斯」、9人選「穩定物價？不知民間疾苦，早就漲翻天」，有1人選「別人在吃麵，你在喊燒嗎？」

另有民眾說，「那種大國就是大國譴責有什麼用？就是一個話而已」、「台灣自己管好就好」、「人家根本也會理我們台灣在講什麼」、「能夠自己的生活顧得好，沒有後顧之憂才有心力關心別人」、「人家都嘛在笑，前年搶衛生紙、去年搶口罩、今年搶雞蛋」、「物價還是比較實在」、「漲價還蠻有感的」。