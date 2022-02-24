22日中午12點，在俄羅斯總統普丁宣布進軍烏東的5小時後，《奔向戰場：危險十字路口的台灣》新書發表會結束，和碩董事長童子賢趨前與國安會前祕書長蘇起打招呼，一開口，童子賢就半開玩笑地跟蘇起說：「希望你的預言不準。」

去年4月，當《經濟學人》形容「台灣是地表最危險的地方」（The most dangerous place on Earth）之時，蘇起與國際各大智庫對話時發現，認為台灣最危險的學者不過七成，有三成不認同，但到了10月份，認為台灣最危險的專家比例超過九成五。

蘇起以「火山專家」形容自己，雖然不知道火山何時噴發，但是從火山溫度、地震頻率等數據，查覺到異常，作為專家就發出警訊，希望執政者能趨吉避凶；但很遺憾的，民進黨媒體卻是反控有人危言聳聽，因此，去年10月起，蘇起就「封筆」不再談「台海危機」。

22日中午，在一場新書發表會結束後，和碩董事長童子賢（右)向前國安會祕書長蘇起打招呼，並笑稱:「希望你的預言不準。」（宋秉忠攝）

在22日的新書發表會上，蘇起還是忍不住提到台灣目前是處於「兩個兩極結構」的夾縫中。

首先是「世界經濟的兩極」。台灣喜歡日本，但是日本的GDP從2011年被大陸超越後，差距就不斷拉大，目前日本的GDP大約只是大陸的1/3；而大陸作為世界第二大經濟體，其總量約等於第三名的日本加德國（第四名）、英國(第五名)和印度(第六名)的總和。

至於俄羅斯的GDP只有大陸的1/3，即便如此，普丁還是敢對美國興風作浪，蘇起認為，大陸經濟實力比俄國強多了，對於美國的挑釁，只是還沒出手罷了；正因為有雄厚的經濟實力作後盾，大陸在軍事上很多領域已經超過美國，因此，台海有事，美軍是不敢過來的，但台灣卻在這個時候選擇站在大陸對立的一極。

去年美國派出二戰後最大的「3(航艦)+2（兩棲攻擊艦）」艦隊到台海周邊演習，還不時約上日澳韓一起演習。

蘇起認為，這證明美軍已經知道單憑一己之力救不了台灣，因此才拉起盟國一起行動，壯聲勢；不過，美國這些盟國對大陸來說，只能算是「小朋友」，以日本為例，自衛隊官兵的平均年齡高達36歲，這在台灣都到了要除役的年齡。

面對美中經濟實力的消長大勢，蔡政府卻還選擇站在大陸的對立面，想聯美制中，蘇起形容蔡總統是「有小聰明，卻無大智慧」。

蘇起提到的第二個台海結構因素是「地區軍事的兩極」。台灣與大陸對比實力，是小，而且越來越小，但美國、大陸、台灣在軍事對抗上的態度卻是越來越鷹派。

蘇起指出，過去，美國民間智庫的對中鷹派與鴿派比例大約是五比五，現在則是八比二；美國政軍界則是不願在自己的任內向中國認輸，因此更是一面倒的鷹派，即便向來較友中的民主黨，現在一樣主張對中強硬，只是手段上不像共和黨那麼「拚」。

至於大陸，蘇起認為，現在是鷹派當家，最鷹就屬軍方，他們在中央委員中占有兩成的席次，每年兩會政府工作報告提到「反台獨」時，他們的掌聲也是氣壓全場。

過去大陸對台智庫對台態度還有區別，例如北京社科院台研院被稱作「鷹派」、上海東亞所被稱作「鴿派」、廈門大學台研所則被戲稱「投降派」，但據蘇起了解，現在全都變成鷹派，最近上海台研圈大老章念馳提出化解兩岸僵局的建議，大陸台研圈根本無人回應。

至於台灣，現在比美中更鷹。蘇起指出，美國政府雖然與大陸對抗，但還是希望兩國民間繼續交流，而蔡政府卻是鼓動民間與大陸對抗，像最近黃郁婷事件，總統府和行政院不但不出面滅火降溫，反而宣布處罰黃郁婷。

在台灣鷹派中，蘇起認為，蔡英文總統最鷹，當年，她在蘇起辧公室就說，執掌陸委會後，兩國論，她將「只做不說」；去年雙十國慶談話，更是公開提出兩國論。

蔡總統在國慶談話中提出「四個堅持」，其中包括「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，蘇起警訝，蔡總統一心推動兩國論，毅力驚人。

蘇起在致詞時以新書「奔向戰場」警告，預言是真的，而且正在加速實現中；今年因為年底有中共二十大，台海可能會出現短暫的「風雨前的寧靜」，但二十大後，預言將逐漸逼近。

蘇起感嘆，他的那一代親眼見證台灣的崛起，但又看到台灣走下坡，心理特別難受。

在稍後的記者提問時間，「品觀點」問，「若俄烏開戰，中共是否會趁機攻台」，蘇起回答，烏克蘭局勢當然會影響到大陸的對台行動，但主要還是要看蔡總統是否刺激到大陸的底線，像最近邀訪美國前國務卿蓬佩奧，原先其實還好，但沒想到卻碰到俄軍入侵烏克蘭，後續還要再觀察。

但蘇起認為，習近平跟普丁不同，普丁是鷹派、蔡英文是鷹派，但習近平卻是鷹派中的鴿派；對於台灣，習近平比軍方及民間的鷹派要溫和，而且在福建、上海的工作經驗讓他更了解台灣。

即使蔡英文並未對大陸放軟，但習近平仍然在2019年1月2日提出「一國兩制台灣方案」，蘇起認為，習的目的之一就是要壓制2018年聲勢大盛的武統派，告誡他們稍安勿躁，靜待台灣方面回應。

蘇起表示，只可惜，蔡英文為了選戰考量，把習近平的提議踩在腳下，再加上參選總統的韓國瑜因為香港反送中運動，整個聲勢起不來，兩岸的悲劇就此開始；再加上蔡英文「兩岸互不隸屬」的宣示，讓兩岸和平的火苗因而熄滅。