中國問題專家傅立民在大陸《環球時報》24日刊出的專訪，預測2022年美中關係發展，是否存在因台灣問題而全面破裂的可能性時表示，對美中關係而言，兩國到底如何擱置台灣問題，存在理解上的分歧。台灣問題中有個很困難的點：美國已經承諾視台灣為夥伴，不能對其置之不理——這會點燃大陸民眾的憤怒，可它又事關美國的「榮譽和臉面」。因此這一點在情感上非常難處理，需要找到一種非軍事的解決方案。

傅立民指出，當下，國際上正發生著許多大事：他不知道有關烏克蘭危機的談判到底是否會進行下去。他注意到，中國在烏克蘭問題上非常謹慎，但鑒於北約有過肢解塞爾維亞、推動科索沃獨立、干預阿富汗和利比亞的前例，中國顯然不會認為北約僅僅是個防禦性聯盟。有了進攻意味的北約讓中國擔憂，尤其現在北約已開始表達對中國的敵對性看法。

傅立民稱，對美中關係而言，兩國到底如何擱置台灣問題，存在理解上的分歧。今年美國的期中選舉可能會影響到拜登政府究竟能否在對中政策上先邁出積極一步。所以，總的來看，他認為2022年將是充滿風險的一年。現在還很難說到底會向哪個方向發展。

傅立民認為，至於美中關係是否存在因台灣問題而全面破裂的可能性。首先，北京和台北之間推動對話的共識已經破裂。大陸和台灣到底希望彼此間保持怎樣關係，美國無法決定，它必須由中國人自己去決定。不過，目前兩岸間沒有積極對話，這是非常危險的。台灣問題中有一個很困難的點：美國已經承諾視台灣為夥伴，不能對其置之不理——這會點燃大陸民眾的憤怒，可它又事關美國的「榮譽和臉面」。因此這一點在情感上非常難處理。

其次，需要找到一種非軍事的解決方案，無論發生什麼，軍事解決方案都會毀掉台灣，也會讓美國和中國成為長久的死敵。而如果美國通過戰爭讓台灣從中國分裂出去，更是會讓中國無法接受，中國會絕不放棄（和美國鬥爭下去）。

那麼，接下來就有一些問題，如「我們能找到解決上述問題的方法嗎」「台灣對中國、美國乃至日本的戰略意義是什麼」「台灣的戰略意義有沒有可能淡化」等。確實認為台灣問題是美中關係中最關鍵的，且面臨很多不確定性，一旦任何一方犯錯，就會出現風險。