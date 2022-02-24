俄烏軍事對峙局勢一觸即發，台股加權指數周四盤中殺跌逾435點，虎年開紅盤低點17712.35點及17700關卡接連失守。不過，觀光類股在出國解封有望護體下，開低後逆勢翻紅飆升4.08％、創近7月高點，截至午盤仍漲逾0.5％，在盤面類股中逆勢獨紅。

其中，旅遊股再度成為資金關愛焦點，鳳凰(5706)攻鎖漲停價66元、創逾8年半新高，山富(2743)、雄獅(2731)、易飛網(2734)盤中亦觸及漲停價40.9元、113.5元、32.9元，分創上櫃新高、3年7個月及8個月高點。五福(2745)亦飆漲9.79％至41.5元，創上櫃新高。

觀光飯店表現亦強，富野(2736)觸及漲停18.4元、創近7月高點，夏都(2722)一度亮燈漲停。六福(2705)飆升9.52％至19.55元、創近7月高點，遠雄來(2712)勁揚6.88％至40.4元。晶華(2707)飆升8.33％至195元、創近2年8個月高點，惟隨後漲多拉回、午盤小漲約1％。

隨著全球各國陸續鬆綁邊境管制，指揮中心亦著手規畫逐步鬆綁，衛福部部長暨指揮中心指揮官陳時中日前受訪時表示，近期將著手規畫出國旅遊SOP，待國外疫情降溫、重症死亡數都能獲控制的「時機成熟時」，最快下半年有機會開放國人出國旅遊。