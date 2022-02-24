延宕多時的《菸害防制法》修正草案，行政院在今年1月13日通過，目前已函請立法院審議，修法內容包括全面禁止電子煙、禁菸年齡上修到20歲等。醫師提醒，電子煙不僅無法幫助戒菸，還隱藏許多未知的健康風險，危害程度不比傳統菸品小；國民健康署表示，目前國內共接獲6例疑似電子煙肺傷害個案，年紀最輕僅16歲，也有患者僅使用半個月就造成肺傷害。

本次《菸害防制法》修法重點包括，全面禁止電子煙及加味菸、禁菸年齡提高到20歲，並擴大全面禁菸場所，包括大專院校、幼兒園、托嬰中心及居家式托育場所。國健署今（24）邀集衛福部社會及家庭署、教育部及台灣公衛學生聯合會一同支持《菸害防制法》修法，保護學校師生及兒少遠離菸害。

根據109年大專院校學生健康行為調查，大專生使用電子煙比率明顯增加，從107年2.5％竄升至109年的5.4％。國健署菸害防治組組長陳妙心指出，大專生使用電子煙的原因眾多，主要是「口味選擇多」「不想要有菸味」，也有些人受到同儕影響，或認為電子煙健康危害較低。

小兒科醫師陳木榮指出，電子煙是將煙油加熱霧化後，再吸入肺部，目前已知有超過1.5萬種添加物被使用於煙油，不僅影響肺部健康，還暗藏眾多健康風險。有些民眾認為電子煙可以幫助戒除紙菸，這是錯誤的觀念，到最後往往會傳統菸和電子煙並用，陷入雙重險境。

陳木榮提到，電子煙等新興菸品經常以添加花果香、巧克力、香草、薄荷等特殊香味來吸引消費者，兒童及青少年可能因好奇而接觸，民眾也容易誤以為加味菸較無危害而持續使用；即便這些添加物是食用香料或香精，但「可以吃」不代表「可以吸入」，目前尚無科學實證顯示其安全。

國際間已有多起電子煙導致肺傷害及致死案例，我國也陸續接獲疑似案例。國健署自2020年2月起請醫療機構協助通報疑似電子煙肺傷害個案，截至2021年9月共接獲6例通報，使用電子煙的時間介於半個月至4年，其中5位併用紙菸、1位已停用紙菸。

經專家會議討論，通報個案中有3例為使用電子煙造成肺傷害之高度可能個案，分別為16歲、23歲、56歲男性，另有22歲女性疑似因使用電子煙加重氣喘，以及42歲及31歲男性有使用電子煙而誘發氣喘的可能性。

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