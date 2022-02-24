PTT網友留言。（圖／翻攝自PTT論壇）

Massive airstrikes and missile attack in Kiev, Odessa, Kramatorsk, and Donetsk ongoing. It's a Russian Blitzkrieg.pic.twitter.com/naXiH6Ce6I — Certified Goon (@tito_antony) February 24, 2022

烏俄危機炸開。俄羅斯總統普丁今日（24）宣布，授權在烏東頓巴斯地區進行特種軍事作戰，隨後烏克蘭首都基輔傳出砲聲隆隆；據外媒報導，烏克蘭官員證實「飛彈襲擊基輔」，且烏克蘭將實施戒嚴。此消息引發台灣網友熱議，不少人都認為烏俄衝突對台灣有重大啟示，PTT論壇不少網友就直言「台灣還在後知後覺」、「覺青被打臉就是舒服」，更有人反諷道「爵卿：不怕，台灣比烏克蘭重要10倍」。

俄羅斯總統普丁今日宣布，授權在烏東頓巴斯地區進行特種軍事作戰。普丁表示俄羅斯沒有計畫佔領烏克蘭，但會捍衛自己，因為是唯一選項。普丁表示，此舉是為了應對來自烏克蘭的威脅，並確保烏克蘭的「非軍事化」及「去納粹化」。

普丁下令在烏東進行特種軍事行動後，烏克蘭首都基輔傳出砲聲。《美國有線電視新聞網》（CNN）報導，烏克蘭內政部顧問吉拉成柯（Anton Gerashchenko）證實，「飛彈襲擊基輔」，指出俄羅斯入侵已經開始，網路上也流傳基輔周遭砲聲隆隆、火光四起的影片；《路透社》報導，高層安全官員說，烏克蘭將實施戒嚴。

Russian soldiers are in Odessa.



This footage just came from Krasnopillia, Sumy region. pic.twitter.com/8YshMeMPLi — Fuad Alakbarov ⁠⁠ (@DrAlakbarov) February 24, 2022

俄羅斯開戰消息引發台灣網友熱議，PTT論壇與臉書相關新聞連結都湧入大量留言，紛紛表示：「台灣還在後知後覺」、「爵卿：不怕，台灣比烏克蘭重要10倍」、「塔綠班：美國爸爸會救，俄國不敢」、「某群人：不！還沒打！還沒打！」「覺青被打臉就是舒服」、「烏克蘭各地都被炸，還在安慰只打東部？」「就是要順著覺青講讓它們麻痺爆死於安樂」。但也有人不敢相信道：「現在俄羅斯烏克蘭是真的開打了嗎？」此留言隨即遭網友反嗆：「就是有你這種後知後覺的人」。