日前民眾黨台北市議員參選人楊寶楨在同黨議員參選人「學姊」黃瀞瑩的臉書留言「大菊為重」，意外引發戰火。對此，媒體人黃暐瀚指出，過去媒體也曾出現「大菊為重」，並沒人覺得是在嘲諷身材，怎麼突然楊寶楨、黃瀞瑩留言就變成「低級、惡劣、嘲諷民主前輩的身材」？認為不該雙標。

黃暐瀚今（24）日在臉書表示，跑政治新聞，寫內幕分析，勸退、協調、含淚支持的戲碼見得多了，「大局為重」四個字，常會見諸報端。因為有「大局為重」，所以有「大菊為重（諧音）」。

至於「南霸天」陳菊，曾當過高雄市長、總統府秘書長，為現任監察院長，黃暐瀚說，陳菊是唯一可以同時跟蔡總統、賴副總統說得上話的民進黨內大老。黃暐瀚並再用一次諧音，「要說2019蔡賴先爭後合，若無『陳菊』，哪能『成局』？」所以講「大菊為重」是指陳菊政治夠份量、講話夠大聲、喊水會結凍，關「身材、體重」什麼事？

黃暐瀚續指，過去在媒體也曾出現「大菊為重」，並沒人覺得這是在嘲諷身材，怎麼突然楊寶楨、黃瀞瑩留言「大菊為重」，就立刻變成「低級、惡劣、嘲諷民主前輩的身材」？真要說惡劣嘲諷，講過陳菊身材的政治人物，也不是沒有，所謂「肥滋滋大母Ｘ事件」，什麼是在講身材？什麼是講政治份量？一經比較，不就很清楚了嗎？

黃暐瀚強調，是就是，不是就不是，是他評論政治的基礎，雖然自己不認為楊、黃兩人是在講陳菊的身材，不過下面其他網友的留言，確實很多不入流，令人不快，這也不用否認，最重要的是標準要一致，不能夠「你說，就天經地義；我說，就傷天害理」。