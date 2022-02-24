行政院院會今（24）日通過交通部「道路交通管理處罰條例部分條文修正草案」，修訂19條並增訂2條內容，其中未禮讓行人的罰鍰從3600元提高至6000元，不過網友卻道出真相，說「就算調到100萬也沒用」。

為提升交通、道路安全，行政院院會今日通過「道路交通管理處罰條例部分條文修正草案」，調整的範圍包括修正19條、增訂2條內容，其中「未停讓行人罰責」指出，若汽車、機車行經依法供行人穿越之路口，但未暫停禮讓行人優先通過者，罰鍰從3600元提高至6000元。

行政院院會24日通過「道路交通管理處罰條例部分條文修正草案」，汽、機車未禮讓行人之罰鍰提高至6000元。（示意圖／羅亦晽攝）

該內容在PTT引起網友討論，大部分網友都吐槽「罰的到人再說」、「警察不抓有X用」、「平常沒在抓當然只能撞到才會開罰」、「首先要有警察會抓」，還有許多網友質疑「這個不能檢舉、警察也不抓、調到100萬也沒用」、「民眾能檢舉嗎？單靠警力抓的完？」

不過根據現行道路交通管理處罰條例7-1、44-2，未禮讓行人屬於可檢舉範圍，民眾只要敘明違規事實並檢具違規證據資料，即可向公路主管或警察機關檢舉，會有此誤會因是過去「道路交通管理處罰條例第7-1條文修正草案」曾將不暫停讓行人先行通過者移出檢舉範圍內，但引起各界不滿後並未實際提出。