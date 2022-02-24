高雄巿前鎮小港巿議員參選人黃彥毓剛完成副總統賴清德、立委賴瑞隆「雙賴支持」的戶外看板。（黃彥毓提供）

大旗美9區市議員參選人林慧欣現行的文宣品包括扇子、名片、看板皆有與陳其邁同框的合照。（林慧欣提供）

大旗美9區市議員參選人林慧欣現行的文宣品包括扇子、名片、看板皆有與陳其邁同框的合照。（林慧欣提供）

民進黨對初選祭出不得使用選對會成員做文宣的新禁令，高雄巿前鎮小港巿議員參選人黃彥毓剛完成副總統賴清德、立委賴瑞隆「雙賴支持」的戶外看板，未料還有20多塊看板未掛，如今都不能用，措手不及形同重災戶。

黃彥毓表示，「雙賴支持」是上周才設計完，這幾天已陸續在施工當中，目前還有20餘塊看板已經噴塗但沒辦法施掛。另外所有文宣物包括水、扇子、名片、口罩等，有近上萬份都與高雄巿長陳其邁合照，全部都不能發。

他表示，可以理解黨中央的考慮，但重點應是黨職人員要保持中立，包括所有的公共財的使用，而不是只有特定人士。他也自嘲，曾找過屏東縣長潘孟安錄音推薦，還好潘非選對會成員，不然也不能用，盼能有因應對策。

大旗美9區市議員參選人林慧欣說，昨天下午接到消息後，基層的反應其實蠻錯愕的。她指出，自己現行的文宣品包括扇子、名片、看板皆有與陳其邁同框的合照，而所有文宣，包括扇子、口罩等等，合計2萬份都已完成。

林慧欣表示，面對初選僅剩1個月的時間，這些文宣品通通都要重新設計印製，對於初次參選的素人來說真的非常辛苦。她說，認同黨內初選需要秉持公正公平，但也想問，是否能有折衷辦法，讓新人有緩衝的時間來全力拚初選。

現任市議員林智鴻表示，對這決定非常支持，也會完全遵守，畢竟這是對選舉公平有幫助的事。不過實際執行上也遇到困擾，因他先前已做了1萬支扇子，有陳其邁、立委趙天麟合影，目前還剩5000支，希望黨中央可以網開一面。

現任議員黃文益說，他個人表達認同，也會遵守，因為參選人往往希望跟高聲量政治人物合掛看板，但民眾也常搞不清楚是否真的被唯一支持或被推薦，相信之後的黨內初選會更有公平性，之後黨的提名也會比較沒有爭議。