星座運勢網站「星座巫師」分析，射手座、水瓶座、天秤座平常總是一副無憂無慮的樣子，每天都過得很快樂，其實他們內心深處常常感覺悲傷、痛苦，卻選擇默默承受，不願讓其他人發現自己的負面情緒。

▍1.射手座

射手座給人開朗熱情的印象，和他相處時總能被感染快樂的氣息，他們的生活多采多姿，從不讓自己閒下來，而且他們談吐幽默，擁有有趣的靈魂，身邊總是圍繞著一大群朋友，看起來似乎無憂無慮，其實他們常常看似快樂，內心卻很悲傷，只是不願意散發負能量，所以一切負面情緒都選擇往肚裡吞。射手座其實很聰明，面對許多事情，一眼就能看穿背後的真相，難免會因此受到傷害，不過他們都選擇自己默默消化，不願讓其他人一起分擔這份痛苦。

▍2.水瓶座

水瓶座看似對什麼都不在乎，總是活在自己的世界裡，他們待人隨和，看起來似乎沒什麼煩惱，每天都過得很快樂，其實他們內心常常會感到矛盾和痛苦，因為他們本性很善良，總希望自己能維持對生命的熱情，但是聰明的他們總能看見社會上許多黑暗面，卻又無力改變，水瓶座太好勝，不喜歡在他人面前示弱，所以當他感覺痛苦、悲傷的時候，反而會用笑臉來掩飾一切，從外表完全看不出他的真實情緒。

▍3.天秤座

天秤座偶像包袱很重，不但重視外貌、穿搭，還希望自己能維持優雅的形象，隨時散發正能量，讓周遭的人如沐春風，但這樣的想法常常會讓天秤座做出勉強自己的事，明明不喜歡，為了成全別人，只能硬著頭皮做。天秤座的快樂常常只是在強顏歡笑，他們雖然看起來朋友很多，但真正交心的卻很少，每次感到悲傷的時候幾乎都是選擇自己默默承受，不願讓其他人伸出援手。