胸口出現悶痛感時，多數人會認為是心臟出問題，但亞東醫院胸腔內科主任鄭世隆指出，心臟病常見症狀確實是胸悶胸痛，但胸腔若出現悶痛感，其實不一定是心臟病，並分享4個導致胸悶痛的原因，另外，也可透過疼痛位置判斷是哪種疾病造成。

亞東醫院胸腔內科主任鄭世隆在Youtube頻道「健康2.0－名醫觀點」提到，常見引發胸悶胸痛分為4種原因，第一是「心臟造成的疾病」，心臟病常見的胸悶痛感，其實是所謂的「心絞痛」，發作時會突然感覺到胸口緊繃，緊繃狀況甚至會延伸到下巴、左肩，另外，還會伴隨呼吸困難、冒冷汗等狀況，屬於緊急性疾病，發生時要立刻就醫。

第二是「壓力焦慮」所引起的肌肉拉傷，最常見原因可能與坐姿、或同樣動作反覆進行有關，容易引發神經肌肉拉扯，因此感覺到抽痛或刺痛感。第三種是「腸胃道疾病」，通常是胃食道逆流，與飲食習慣不正常有關，當胃酸往上跑到食道時，就會引起胸口灼熱，也就是俗稱的「火燒心」，病患有時還會覺得喉嚨有痰。

第四種是「肺部疾病引起胸痛」，肋膜神經痛通常與呼吸狀況有關，當民眾在用力呼吸時，就會引起疼痛感，另外，由胸部引起的胸痛，同時會伴隨咳嗽、痰等呼吸道症狀。

鄭世隆主任進一步提到，從胸部疼痛的位置，可以初步判斷是什麼疾病造成，胃食道逆流通常是中間疼痛；心臟痛則是靠近左胸，另外若是主動脈剝離也是以左胸為主，胸痛狀況更加嚴重，疼痛感還會延伸到背部；而肌肉疼痛或壓力造成的位置則不一定，此外，胸悶胸痛最致命的狀況，就是心絞痛、主動脈剝離及肺部引起的氣胸。