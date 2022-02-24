國內物價連續突破2％通膨警戒線，儘管去年經濟成長高達6.28％，薪資卻被通膨吃掉，全年實質經常性薪資倒退嚕、年減0.04％；國發會主委龔明鑫今中午參加「震傳媒新聞不芹菜」直播節目訪問時表示，企業調薪有「時間落差」，去年經濟成長的成果會反映在隔年，預估今年底前企業紛紛調薪，實質薪資成將會成長非常高。

龔明鑫表示，去年軍公教調薪就多次討論，受惠於經濟成長6.28％，今年就調整4％，即使有疫情紛擾，基本工資、時薪也在今年元旦調整5％之多，顯示經濟成長的果實會反映在下個年度(今年)。

「新聞不芹菜」直播節目今以「薪資成長追不上物價上漲，龔明鑫有解？」為題；龔明鑫表示，去年上市上櫃公司中，僅旅遊、餐飲、內需消費產業獲利有受影響，但其他產業都賺很多，獲利甚至創新高，龔明鑫也公開呼籲，賺錢企業今年要大力加薪，獲利要分享給員工。

對於旅遊、餐飲等受影響產業，龔明鑫表示，像批發業零售業去年9月營業額已由負轉正，預計經濟旅遊逐步解封後，這些受創產業會慢慢復甦、步入正軌。