桃園照顧服務員專班訓練也有學科訓練。（桃園市勞動局提供／陳夢茹桃園傳真）

為提供在地老化的長照服務，桃園市就業職訓服務處的職能訓練場，將辦理今年度照顧服務員專班訓練共25班次，提供至少800個訓練機會，訓練地點涵蓋桃園、中壢、平鎮、龜山、大溪及龍潭區等，歡迎民眾加入照顧服務產業。

就業職訓服務處處長劉玉儀表示，110年度照顧服務員訓練，雖受疫情起伏不定影響，在遵循中央流行疫情指揮中心管制措施下順利辦班，希望能滿足轄內民眾受訓需求，訓後仍持續提供就業輔導及就業促進津貼協助媒合，就業率逾85％，不論是在機構或是居家照服務人力皆得到相當的補充。

劉玉儀說，今年度辦理照顧服務員專班訓練單位計包括元智大學、新生醫護管理專科學校、聯新國際醫院附設居家護理所、寬福護理之家及旭登護理之家等19家訓練單位，總計辦理25班次，預計可提供至少800個訓練機會，而訓練地點遍及轄內桃園、中壢、平鎮、龜山、大溪及龍潭等行政區。

劉玉儀提及，開班類別也有配合衛生福利部所架設的線上數位學習平台，提供給完成長期照顧專業人員學科數位學習平台核心課程線上學習並取得證書者，接續參加訓練單位所辦理的術科課程，使民眾能夠多元選擇參訓機制。

劉玉儀另也表示，參與該次訓練專班學員，如經訓練考評成績合格並取得結業證書者，訓練費用可獲補助，一般身分者補助80％費用，而符合長期失業者、中高齡者、身心障礙者、原住民、新住民等特定身分參訓資格，經審查符合者政府將全額補助訓練費，歡迎有意願參訓的民眾自即日起向各相關訓練單位報名。