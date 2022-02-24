烏克蘭遭到導彈攻擊，其外交部長Dmytro Kuleba宣布烏克蘭正遭到「全面入侵」。美國總統拜登發布聲明表示，美國與其盟國將採取團結一致與果斷的方式應對俄羅斯軍隊對烏克蘭「無端且無理發動的攻擊」。

稍早前普丁在周四晨間突然發表全國電視演說，並宣布俄國將在烏克蘭東部進行「特別軍事行動」（special military operation）。不久後NBC新聞報導，烏克蘭首都基輔傳出爆炸聲。

烏克蘭內政部長向NBC新聞證實，烏克蘭已經受到導彈攻擊。此前CNN記者在基輔進行電視直播時表示，其採訪團隊已經收到一名烏克蘭內政部幕僚通知「入侵已全面展開」，「我們聽到的爆炸聲是導彈攻擊」。

最新報導指出，當地時間周四清晨，記者和烏克蘭政府報告至少4個城市發生爆炸，包括首都基輔、奧德薩（Odessa）、哈爾科夫（Kharkiv）和馬里烏波爾（Mariupol），且爆炸聲尚未停止。

烏克蘭外交部長Dmytro Kuleba宣布其國家正遭到「全面入侵」。

俄烏局勢升高，布蘭特期油目前已經站上每桶100美元大關，暫報101美元，上漲4.39%。天然氣價格亦飆漲逾4%。

金價大漲1.8%，報每盎司1945.7美元。

美股主要指數期貨全面大跌，道瓊指數期貨目前跌767點或2.33%，標普500指數期貨跌2.35%，那斯達克100指數期貨跌2.83%。

拜登在聲明中譴責普丁選擇進行一場預謀的戰爭，這將帶來災難性的生命損失和人類浩劫。俄羅斯必須對這次攻擊行動造成的死亡與破壞負責，全世界都將追究俄羅斯的責任。拜登並表示，他將在周四宣布美國與其盟國將進一步對俄羅斯採取的行動。