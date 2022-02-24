新北市公立及非營利幼兒園今年度招生作業即將登場，新北市教育局今年將29行政區改畫分為9大分區，舉例板橋幼兒可選同屬板橋分區的土城區幼兒園，除了擴大幼兒園招生範圍，也能讓鄰近行政區孩子就近上學，並調整育有3胎家長優先登記順位，鼓勵生育及減輕家長育兒負擔。

新北市教育局長張明文表示，因應少子化並鼓勵幼生就近入學，111學年度將擴大幼兒設籍資格，依新北市29個行政區因地緣鄰近性所畫分的九大分區，原「設籍該行政區之幼兒」修改擴大為「設籍或寄居於欲選擇幼兒園所在之行政分區之幼兒」。

舉例，在111學年度學齡滿5足歲幼兒，設籍於新北市土城區，若其欲就讀新北市板橋區的板橋國小幼兒園，因板橋區及土城區為同一行政分區「板橋分區」，該生具備優先資格。

此外，新北市為鼓勵生育及減輕育有3胎以上子女家庭，自111學年度起登記入園資格「育有三胎以上子女家庭之幼兒」往前調整為第5順位，鼓勵市民生育並減輕家長育兒負擔。

新北市111學年度公立及非營利幼兒園招生簡章將於4月上旬公告於教育局網站，教育局也提醒家長及民眾，在報名期間可多加利用線上即時查詢各園缺額人數、登記人數及抽籤結果。