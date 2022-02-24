科睿唯安（Clarivate）發表2022「全球百大創新機構」報告，在經濟部引領下，工研院連續5年，第六度獲獎，不但顯示工研院專利在五大評選標準：技術獨特性、影響力、全球化、成功足跡與數量上表現亮眼，成為亞太地區獲獎最多次之研究機構，獲獎次數亦居臺灣機構之首。

科技創新是帶動產業與經濟成長的主要驅動力，經濟部作為協助臺灣產業創新轉型的推動者，因應後疫情時代，全球重視永續環境與經濟發展之平衡，綠色供應鏈轉型需求、5G落地與數位化加速發展等國際重要趨勢，積極運用科技專案與透過法人研發機構，協助產業提升專利智權能量，以「重質不追量」策略思維，鞏固專利實力，2021年法人科專計畫共申請獲得國內外專利1299件，取得國外專利件數約占國內專利件數近兩倍。

以工研院為例，約有80％的專利為經濟部科技專案支持之研發成果，在我國專利百大機構中，工研院專利發明件數穩居研究機構之冠，展現經濟部推動法人創造智慧財產權價值的成效。 科睿唯安全球百大創新機構報告長期透過專利數據分析來評估機構的創新能量，表揚頂尖機構對於創新的堅持，以及他們所展現的絕佳創造力。

科睿唯安智慧財產與創新研究副總裁 Ed White表示，今年全球僅有三間研究機構入選百大創新機構名單，工研院是其中的一間，且是連續5年、總計六度獲選。分析顯示其在全球布局的廣度和在多個主要經濟體取得專利權，積極投入全球科技發展，並創造優異創新成果。期待工研院能持續投入高品質的創新，讓技術研發成果發揮更大的經濟效應與價值。

工研院院長劉文雄表示，在跨領域創新研發布局上，本次獲獎報告顯示工研院具有國際影響力。整體而言，工研院專利具有三大特色，一、高度創新，發明專利比例高達98％；二、國際布局，國外專利申請量為國內申請量近2倍；三、專利品質高，引證次數為國際常見衡量專利品質標準，相較其他國際研發機構，如：德國夫朗和斐協會（Fraunhofer）、美國史丹佛研究中心（SRI）等，工研院的近5年高引證專利總件數高居第一，顯示工研院專利在所屬領域具有國際高度影響力。

劉文雄指出，智慧財產權是臺灣科技產業立足全球的競爭關鍵，工研院從「藍海策略、資本市場鏈結科技市場」兩大面向深化布局；工研院聚焦藍海策略，挖掘市場真正的需求，力求研發可為市場創造價值的技術，以新技術重新定義未來的商業模式。同時，技術邁向產業化的過程，需要資金投入，工研院積極推動資本市場與科技市場鏈結，鏈結中小企業信用保證基金與臺灣27家重要金融行庫，打造「技術加值融資保證專案」，目前已協助近50家新創與中小企業，強化技術能量與進行無形資產融資申請，累積融資金額超過億元，未來將持續協助連結臺灣資本市場豐沛的資金活水與極具潛力的科研成果，使得新創公司與中小企業可以運用無形資產來融資及創業，提升創新的價值。