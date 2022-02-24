台北市長柯文哲卸任前再挑戰一日北高，遭議員林穎孟質疑淪民眾黨造勢，如今民眾黨臉書大力宣傳一日北高，甚至大玩點名大串連，林穎孟再批，請柯主席自行找身價上億藍營金主募款，不要用市府補助「已不是吃相難看問題，而是臉皮如城牆之厚了。」

林穎孟指出，民眾黨柯主席果然利用柯市長「一日北高」活動操作政黨宣傳了。民眾黨現任立委和候選人也開始玩接龍響應發文，根本就是政黨造勢點名大串連，「記得加上北市體育局補助50萬。」

林穎孟說，選舉造勢無可厚非，但請柯主席自行找一通電話就找得到的身價上億藍營金主募款，不要用市府補助。「我都已經在事前規勸了，還是繼續硬做，已不是吃相難看問題，而是臉皮如城牆之厚了。」

民眾黨北市議員擬參選人吳怡萱則回擊，林穎孟這幾天不斷批評柯市府用公帑來替民眾黨造勢，她認為議員可以合理監督預算，但請不要用過多的政治語言來操作，傷害的是自行車友及協會。

吳怡萱說，首先，她質疑柯文哲是用體育局的補助，送自己進總統府，根本就是林穎孟自己腦補滑坡。體育局每年都會補助體育團體、協會辦活動，過程嚴謹還有績分審核，柯文哲「響應」協會辦的活動，身體力行來推廣自行車運動，不能因為柯文哲的響應，就狹隘的把協會辦的活動貼標籤成政黨運動，難道不是對自行車友及協會的一大侮辱嗎？

吳怡萱表示，第二，林穎孟翻出2016陪騎「一日雙塔」的都是民進黨縣市長與立委，碰到綠色就開脫說「過去是挑戰體能」，現在是「送柯文哲」進總統府，她批評這是「今非昔比」，根本就是林穎孟的超譯。

吳怡萱強調，過去的一日雙塔與一日北高，都一樣要挑戰體能與耐力，2016到2022都沒有變，不會因為時間不同變得容易，柯文哲想在任內有始有終，是他對自我的期許，讓大家知道「當你遇到困難的時候，想想有一個阿北用意志力，堅持完成不可能的任務。」

吳怡萱最後指出，要說「今非昔比」，2018年的林穎孟議員與現在對比，那才真的叫「物是人非」，呼籲議員用正向思考看待運動，「很多人都愛騎自行車，我也是。」