劉女聽完警方的分析，終於願意取消匯款離開銀行。（警方提供）

台中市政府警察局第四分局大墩派出所日前接獲玉山銀行來電，指稱一名61歲的劉姓婦人欲臨櫃匯款美金8900元給美國友人，期間婦人不斷操作line手機對話，貌似聽從指示，步步進行匯款事宜，此舉引起行員注意，通報員警協助處理。

警方指出，員警柳彥竹趕赴現場了解，主動詢問婦人外國友人身分，未料其一問三不知，堅稱該友人在其匯款後，會透過美國運通公司寄送物品至台灣，至於物品內容為何，婦人語帶神秘堅不透漏；行員與員警輪番勸說，婦人總算卸下心防，願意出示手機對話內容。

警方一看秒突破盲點，發現對方稱呼劉婦為女士，且回話內容均是簡體字，根本不是所謂的美國友人，加上雙方完全沒見過面，都是靠line聯繫，只要遵從指示匯款，就會收到想要的物品，這些話術肯定是詐騙集團的圈套；劉婦越想越不對勁，最終同意終止匯款，守住辛苦存來的積蓄，對於行員及員警積極耐心解釋的態度表示感謝。

大墩派出所長曾一峯呼籲民眾，切勿相信網路交友，若涉及匯款、提領金錢之事宜，務必提高警覺、再三確認，遇有接獲疑似詐騙訊息，可撥打165反詐騙諮詢專線或110報案系統查證。