瑪莎拉蒂3惡煞毆打宋姓男大生案昨（23）開庭，宋姓男大生被打到「智力中下」仍在復健中，肇事3人當中的陳勁豪僅表示可賠償5至10萬，陳母甚至嗆「要不是我兒子勸張敦量不要再打了，搞不好你兒子就死了」，宋母當場傻眼暴怒說「是故意用調解庭來羞辱我嗎？」其餘2人則願意拿出60至100萬和解。

據《三立新聞網》報導，宋母與律師團提出1500萬賠償金，宋母回應，金額是以勞動力減損到最糟糕狀態來評估，若復原狀況有變好，當然可以將金額下降，「和解金額對他們一定要有懲戒性，並不是說隨便草草了事，把人命永遠不當作一回事，對社會更是有不好影響。」

此案在台中地院昨開庭，張男等3被告目前仍在押，出庭時相當低調，法官提出台中榮總診斷證明，宋男被診斷為「智力中下」（資料照）

宋母說，3名惡煞中的陳勁豪僅說可賠償5至10萬，陳勁豪母親甚至放話「要不是我兒子勸張敦量不要再打了，搞不好你兒子就死了」，她則反嗆「是故意用調解庭來羞辱我嗎？」而主謀張敦量則釋出善意，家人表示願意負擔所有醫療費用，並再賠償60萬，李韋霖則願意用100萬元和解。

此案在台中地院昨開庭，張男等3被告目前仍在押，出庭時相當低調，法官提出台中榮總診斷證明， 2月14日宋男被診斷為聽力、視力逐漸恢復，但因為創傷性腦傷影響平衡及認知能力，減損為「智力中下」， 有高機率殘存；被告辯護律師對醫院診斷提出質疑，認為「高機率殘存」不代表不能逐漸復原，還說「智力中下」必須要有因果關係等問題，而要求再送其他醫院進行鑑定，獲審判長同意。