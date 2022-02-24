俄烏衝突爆發，俄羅斯總統普丁宣布對烏克蘭展開軍事行動，烏克蘭首都基輔也遭到導彈襲擊，台股盤中出現重挫，從上午11點左右開始下殺，午盤過後一度暴跌近500點，接近下午1點時獲買盤拉抬，跌幅略縮至410點以內，但尾盤仍止不賣壓，終場台股收在17594.55點，下跌461.18點，成交值4336.86億。

台股昨（23日）無懼國際情勢不穩的威脅開低走高，終場收在18055.73點，上漲86.44點收復季線，成交值2689億元。今開盤受國際情勢拖累，以17979.53點開出，下跌逾116點，隨著盤中俄烏衝突升溫，台股表現同樣不理想，八大族群全面受挫，權值股台積電跌逾3%，收在最低604元，鴻海跌逾2%收在102.5元，聯發科出現近5%跌幅。

台股重挫，國安基金執行秘書阮清華信心喊話，台股基本面仍有支撐，國安基金也會密切關注後續盤勢發展。阮清華補充說道，國安基金持續緊盯台股及國際股市行情，美股、亞股今天都下跌不少，台股今天也受到影響，權值股大跌、外資大賣，不過也有一些國家下跌比台股更深。

周三美股三大指數皆收黑，道瓊工業指數下挫464.85點（或1.38%），收在33131.76點，標普500指數跌79.26點（或1.84%），以4225.50點作收，那斯達克指數下滑344.03點（或2.57%）收在13037.49點，費半指數挫跌78.26點（或2.33%）收3277.80點，台積電ADR跌1.01元（或0.86%）收在115.9美元，聯電ADR則收平盤。