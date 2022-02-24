新北市三座垃圾焚化廠陸續邁入營運20年整建期，新北市環保局表示，新店、樹林焚化廠已完成整建，除汰舊換新廢棄物處理設備，更使用觸媒式濾袋分解並去除戴奧辛，氮氧化物排放值62.51ppm是全國24座垃圾焚化廠中最低，接下來2028年將展開八里垃圾焚化廠的整建，打造「焚化廠AI智慧管理平台」，有效提升垃圾處理品質與效能。

環保局表示，新北市有400多萬人口，平均每日產生約1800公噸民生垃圾，目前已完成的新店及樹林垃圾焚化廠，是國內24座大型垃圾焚化廠中最早完成整建延役者。

環保局說，這次整建包含全國第一個使用觸媒式濾袋分解及去除戴奧辛，不產生二次汙染或造成其他設備的操作問題，另外也改用小蘇打作為除酸藥劑，有效讓反應灰減量近50％、一氧化碳減量54％、硫氧化物減量40％、氮氧化物減量27％及不透光率減量21％，而氮氧化物濃度為62.51ppm更是全國垃圾焚化廠中最低排放值最低的。

此外，廠內增設節能裝置，使用電減量19％，並更新氣冷式蒸汽冷凝系統，提高蒸汽渦輪發電機發電效率33％。

環保局表示，未來八里垃圾焚化廠整建規畫將借鏡新店及樹林垃圾焚化廠，並打造「焚化廠AI智慧管理平台」，整合焚化廠廢棄物地磅、中央控制及清潔隊車輛GPS等系統的大數據資料，達到即時遠端監控廢棄物處理與調度，縮短人工評估及垃圾車排隊進廠時間，以提升垃圾處理效能。

環保局說明，八里垃圾焚化廠2028年完成整建，將透過促進民間參與公共建設法辦理，引進民間資金及技術，減少政府財政與人力負擔外，也更新中央控制系統、汙染防治及發電設備，使焚化爐運轉效能提升。