當今人人玩社群，但在過去臉書、IG還沒出現的年代，被暱稱是時代眼淚的「無名小站」，可說是台灣最早發掘正妹的寶庫，許多當今的網紅、藝人都是在「無名」發跡，其中，2007年拿下無名小站人氣冠軍的Cherry(翠蕊)，當年因一張比基尼辣照爆紅，如今翠蕊仍活躍於社群平台，近況也隨之曝光，即使成為人妻人母，外型仍保持得相當美麗。

當年被封為「無名小站TOP1正妹」的翠蕊，之後從事模特兒、活動主持等工作，同時身兼部落客，不時會接通告出現在螢光幕前，她也經常透過社群分享生活點滴，臉書有著超過17萬粉絲，人氣仍相當高。

今年34歲的她，已經結婚並且生了一個女兒，外型則洗脫過去的青春稚氣，改走優雅不失性感路線，看上去顯得亮麗凍齡，而在這個人人瘋社群的時代，翠蕊積極經營臉書及IG，透過社群能窺見她很享受家庭生活，夫妻倆經常帶著寶貝女兒出門遊玩，孩子遺傳母親好基因，臉蛋超級可愛，有成為小網紅的實力。

翠蕊先前還po文透露，她跟孩子的爸會固定去某幾家早餐店用餐，前幾天剛點了餐，店員就請她稍等，接著請另一位店員出來開收銀機，拿了些零錢給他們，「說是我們上一次來吃早餐的時候放在桌上忘記拿的，我還很訝異說真的是我們的嗎？因為我真的不記得這件事，但他們倆都異口同聲說是，請我收下」。

這件事讓翠蕊很感動，表示其實這些金錢不多，就是隨手可捐出去的零錢而已，很少遇見這種良心店家，如此用心記得這件事，還將之保留起來並退款，「衝著『誠實、不貪』這一點，我以後就會更常來」。