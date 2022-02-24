金虎年農曆開春後，第一場不動產公開標售會今（24）日登場，結果開出大紅盤，在世邦魏理仕代理、協助業主資產活化下，桃園大園2700坪工業土地今天正式開標，結果以6.1億元成功脫標。

世邦魏理仕（CBRE）今天表示，「桃園市大園區工業廠地公開標售案」於今日開標，土地面積約2700坪，屬於丁種建築用地，開標結果總共有6組投標，底標價為4.72億元，最終以約6.1億元順利標脫，溢價率高達29.3%，換算土地單價每坪約22.6萬元。

世邦魏理仕於去年年底甫協助台光電購置大園工業區廠房一案，創造每坪土地單價約24.5萬的價格，於農曆春節剛結束今天又再度開出紅盤。

本次標售基地座落於桃園市大園區，鄰近大園工業區，距離桃園國際機場僅10分鐘車程，由於立地條件良好，標售期間受到多組物流及製造業者青睞，加上本案位於桃園航空城第一期產業專用區西側，主要進出道路和平西路一段目前已開設30米新闢道路，往東直通航空城產業專用區及機場捷運A15 大園站，往西直通客運園區。

世邦魏理仕董事總經理朱幸兒表示：「投標廠商除了購地的金額外，還需要再投入興建廠房及購置設備等資本支出，可見國內物流及製造業之投資動能仍相當強勁，加上近年工業土地價格不斷上漲，本案底價設定尚屬市場合理行情，因此吸引多組投資人進場投標。」