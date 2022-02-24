台商回流、企業重新佈局，中部產業園區擴廠需求不斷，中部科學園區相繼傳出龍頭大廠擴建消息，更為周邊房市加油添柴，如鄰近后科園區的舊縣治中心豐原區，今年就有12案、超過90億元的案量進場，預售大樓每坪單價「坐3望4」！

2022年開春沒多久，就傳出台積電中科廠區將再投入新台幣1兆元擴廠、創造8000個就業機會。接著光電業大廠友達更是大動作宣布將在后里擴建新世代廠房，總投資金額最高達1500億元，預計2025年量產。

友達選擇在后里興建高階面板生產中心背後意義深遠，除了加重台灣在全球面板製造研發的重要位階之外，更代表中部科技產業鍊的成熟發展與未來布局，高階管理人才將湧入中部，區域爆發性將不亞於新竹或大雅區。

豐原區人口數16萬4591人，全市排名第六，也是台中舊縣制的第一大市，且豐原有錢人多是眾所皆知，根據台中市經發局最新發佈110年12月份台中市商業登記現有家數及資本額統計資料顯示，豐原區登記家數有12633家，為全市第一，遠超過排名第二的大里區9105家。仔細觀察豐原區的公司登記行業別中，分別以批發零售業、製造業的公司數最多，可以說是台中市製造業大本營。

而國道四號豐潭段的通車，日後山城進出市區的便利性大增，現居豐原、通勤台中上班的民眾對此建設非常有感，假日前往北屯僅20分鐘車程。身邊有很多人因為進出市區

今年豐原區預售大樓新案就有12案比拚，規模最大量為富宇的愛國街大樓案，面積達2024坪，總戶數400戶；緊接著還有坤聯富建設「永康路」大樓案，基地面積更大，約有2130坪，規劃戶數298戶，產品坪數為26～33坪，總銷約40億；以及在地建商慶山建設推出的「慶山豐南」，基地位置就在豐原與潭子交界處的豐南街上，規劃3房、4房產品。連同其餘推案加總約有90億元的新案量，房市熱絡前所未見！

其中已開案的「久樘宸陽」，基地位於豐原區愛國街、近中陽路，為豐原人購屋最屬意的精華商圈地段，附近有明星小學南陽國小、豐東國中。採買商圈有南陽、復興、廟東及豐原第一公有零售市場等。

「久樘宸陽」以自住客需求規劃三房~四房產品，建築外觀更是豐原當地惟一獲得國際設計美國MUSE設計金獎的建案，公開後即受到廣大好評。

業者表示，近年來后科擴廠確實為豐原房市注入活水，由於豐原生活機能成熟，商圈、名校也都有固定的擁戴者，除了科技族新購屋選擇豐原之外，包括豐原在地人，結婚購屋也會首選豐原。