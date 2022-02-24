「陪配偶前往產檢是否可向公司請有薪假？」臺北市政府勞動局局長陳信瑜表示，《性別工作平等法》今年1月18日公布施行修正法令後，除將「陪產假」修正為「陪產檢及陪產假」，亦同時將給假天數由5日調整為7日，且薪資照給；而雇主於給付受僱者陪產檢及陪產假薪資後，超出5日部分的薪資（也就是第6、7天之薪資），可向勞動部勞工保險局申請補助（依其他法令規定應給予陪產檢及陪產假各逾5日且薪資照給者，不適用之）。

陳信瑜表示，依性別工作平等法第15條第5項及同法施行細則第7條新修正之7日陪產檢及陪產假，用於陪伴配偶產檢之請假，受僱者應配合其配偶產檢事實及需求，於配偶妊娠懷孕期間提出申請；而用於陪伴配偶分娩生產之請假，則須於配偶分娩當日及其前後合計15日期間內擇日請假；兩者共計可請7日。本次修法除可使受僱者參與陪伴其配偶進行產檢及生產，給予育兒父母更多支持，新增2日之薪資費用，更全部由政府補助，有效減緩雇主負擔。

陳信瑜強調，陪產檢及陪產假相關疑問，可以透過電話向勞動局就業安全科洽詢（1999分機7023），別讓自己的權益受損！另外如對「產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助要點」所訂補助措施有疑義，可至勞動部勞工保險局網站「業務專區」項下之「建構友善生養職場－薪資補助」下載申請表格，或至勞動部網站查詢相關資訊，亦可撥打電話（勞動部：02-89956866、勞保局：02-23961266），將有專人提供服務。