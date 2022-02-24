俄羅斯總統普丁宣布向烏克蘭展開的軍事行動，隨著即發動攻擊，而烏克蘭首都基輔亦傳出爆炸聲，戰火愈演愈烈，亞股周四應聲倒地，國際油價一舉突破每桶100美元。

在台灣時間約12時40分，布蘭特原油期價上看101.46美元，飆漲4.62美元或4.77％，西德州中級原油大漲4.40美元或4.78％，報每桶96.50美元。

MSCI亞太股市（不計日本）指數重挫逾3.2％。日經指數重挫630點或2.38％，澳股ASX 200指數摔落3％，韓股KOSPI指數走低2.8％。