俄羅斯開攻 亞股倒地 油價漲破100美元 13:192022/02/24 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 俄羅斯總統普丁宣布向烏克蘭展開的軍事行動，隨著即發動攻擊，而烏克蘭首都基輔亦傳出爆炸聲，戰火愈演愈烈，亞股周四應聲倒地，國際油價一舉突破每桶100美元。 在台灣時間約12時40分，布蘭特原油期價上看101.46美元，飆漲4.62美元或4.77％，西德州中級原油大漲4.40美元或4.78％，報每桶96.50美元。 MSCI亞太股市（不計日本）指數重挫逾3.2％。日經指數重挫630點或2.38％，澳股ASX 200指數摔落3％，韓股KOSPI指數走低2.8％。 下周油價連3漲 近7年半新高 俄羅斯股匯大跌 金融資產曝險升高 #指數 #俄羅斯 #開攻 #亞股 #油價漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 擴大制裁俄羅斯 拜登宣布制裁天然氣管線「北溪2號」 04:082022/02/24 國際 《國際政治》俄烏邊境再現新軍事部署 俄羅斯關閉部分空域 10:342022/02/24 財經 《國際政治》烏克蘭遭「全面入侵」 油價飆破100美元 13:072022/02/24 財經 匯率期貨趨勢專欄－美元指數 持續偏多看待 04:102022/02/24 證券．權證 俄羅斯宣戰嚇爆！台股資金大逃殺 終場暴跌逾460點 13:352022/02/24 財經 俄羅斯市占王 華碩宏碁 緊盯盧布風險 04:102022/02/24 財經要聞 《國際經濟》俄羅斯如擴大入侵 歐盟揚言出口管制 12:162022/02/24 財經 烏克蘭情勢緊張 澳洲媒體關注陸對台態度 11:152022/02/24 國際 拜登將對俄攻烏發表重大演說 對莫斯科實施全面制裁 13:292022/02/24 國際 《國際金融》「烏」雲密布 歐股變臉跌0.28％ 10:002022/02/24 財經 海納百川》美國製造恐慌 只為經濟利益（季霆剛） 12:252022/02/24 海納百川 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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