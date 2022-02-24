前撞球美女新星涉CALL客詐騙 17個詐欺罪被判刑 13:222022/02/24 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前撞球美女新星涉CALL客詐騙，17個詐欺罪被判刑，高院法庭。本報資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 曾經是台灣花式撞球明日之星的余依珊，2015年與大陸地區的犯罪集團合組CALL客詐騙集團，隨機撥打電話給被害人裝熟攀談、噓寒問暖，建立信任後騙錢，台灣高等法院依17個詐欺罪將她各判處1年到1年6月不等徒刑。可上訴。 余女擔任台灣地區詐騙集團主持人，先由大陸地區負責調派女子擔任「CALL客秘書」，隨機撥打電話予被害人培養感情後，繼佯以經濟狀況不佳、生活費用無著、家人生病、需要借錢還款等虚構情節，請求提供金錢援助。 屏東企業徵才24日登場 17家廠商釋逾200個職缺 新北市議員王威元照片被盜 民眾險遭詐萬元美金 #CALL #撞球 #17 #詐欺罪 #詐騙 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防範元宇宙詐騙 大陸銀保監會示警 04:102022/02/21 產業財經 高雄霖園醫院詐「健保費、保險金」3000萬 院長等17人慘了 12:242022/02/23 社會 股市表現好 投資詐騙天天爆 04:102022/02/19 金融．稅務 「徐州鐵鍊女」引關注 身份已確認、17官員遭處分 13:272022/02/23 兩岸 王碩瀚粉紅T上陣直播 響應國際反霸凌日 18:422022/02/23 娛樂 奈及利亞油罐車與汽車相撞爆炸 釀17人死亡 02:352022/02/19 國際 佯稱贈「虛擬寶物」 男全台到處騙臉書帳密詐財遭延押 14:112022/02/22 社會 徐州鐵鍊女事件 17名官員遭處分 04:102022/02/24 焦點新聞 動力火車演唱會門票秒殺 粉絲搶票遭詐騙泣「我很好騙」 15:142022/02/22 社會 17歲歐陽娣娣暴風成長 對比童年照曝光「不是才小學嗎」 08:572022/02/20 娛樂 北京冬奧冷爆凍傷小弟弟 24歲滑雪鮮肉悲喊：痛到受不了 13:382022/02/21 國際 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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