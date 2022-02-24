曾經是台灣花式撞球明日之星的余依珊，2015年與大陸地區的犯罪集團合組CALL客詐騙集團，隨機撥打電話給被害人裝熟攀談、噓寒問暖，建立信任後騙錢，台灣高等法院依17個詐欺罪將她各判處1年到1年6月不等徒刑。可上訴。

余女擔任台灣地區詐騙集團主持人，先由大陸地區負責調派女子擔任「CALL客秘書」，隨機撥打電話予被害人培養感情後，繼佯以經濟狀況不佳、生活費用無著、家人生病、需要借錢還款等虚構情節，請求提供金錢援助。