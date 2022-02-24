去年受疫情影響，全國進館借書人數略顯下滑，但澎湖卻逆勢成長，進館人數成長12.4％，借書冊數成長23％，顯見澎湖閱讀風氣興盛。台北國際書展偏鄉閱讀推廣活動24日開跑，首站來到澎湖，澎湖縣政府希望能嘉惠偏鄉學子。

澎湖縣長賴峰偉24日會見文化部人文及出版司副司長朱砡瑩時表示，他的治縣理念是「書香樹茂草芬芳」，感謝文化部照顧偏鄉學子，提升學生智慧與視野，期許各公共圖書館繼續努力，打造書香澎湖。

賴峰偉說，縣府推動閱讀，廣設校園社區共讀站，活化校內圖書室空間及設備，擴大使用效益，提供全齡共享閱讀好書，因此澎湖榮獲國家圖書館「109年台灣閱讀風貌及全民閱讀力報告」整體閱讀力躍升城市第1名、整體閱讀力表現績優城市第2名。

由文化部主辦、台北書展基金會承辦的「台北國際書展偏鄉閱讀推廣」活動起跑，首站來到澎湖，24日在石泉國小、馬公國小舉行講座，邀請2022台北國際書展大獎入圍插畫家貓魚分享創作，並結合縣文化局行動書車的服務，將上百本獲贈的好書透過行動書車巡迴展示，嘉惠學童。

澎湖縣政府指出，今年度的「偏鄉閱讀推廣」以澎湖縣及台東縣作為計畫活動區域，舉辦共計8場「偏鄉閱讀推廣」系列活動，讓更多因地域因素而無法順利到台北參加書展活動的師生能夠跨越距離，共享閱讀的樂趣。