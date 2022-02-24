高雄一名女子指控已分手的譚姓男子手握性愛錄音逼她發生性行為，提告強制制性交及妨害秘密等罪。檢方認定譚男持有的錄音檔非兩人交往期間所錄，處分不起訴。女子另提民事求償60萬元，高雄地院認定譚男曾坦承、確實曾錄下兩人的性愛錄音檔，還揚言散播，判譚男須賠10萬元，可上訴。

譚男和女子兩人2017年6月起開始交往，2019年2月分手。分手後一個月，譚男竟告訴女子、手上握有兩人性愛時的錄音檔，表示「與我發生性行為，我才願意刪除檔案」，譚男特地和前女友相約在一家飯店完成「分手砲」，但女方事後便報警提告。

譚男辯稱，沒有用錄音檔威脅前女友性交，在苗栗念大學、和前女友交往期間，也沒有趁性行為時偷錄音。當初會那樣騙前女友是氣話。譚男反控前女友，兩人說好分手後「互不相欠」，但前女友天天都到圖書館騷擾他、表示想復合，他想甩掉對方才出此下策，讓前女友認為自己是「很不可取」的男生。譚男還強調，若需要性行為，他會找現任女友，不可能找前女友。

檢方調查，譚男2013年7月就飛往日本，但女子指控譚男偷錄得錄音檔，檔案都是在2014年6月間錄下，最後認定罪證不足、處分譚男不起訴。女子聲請再議也遭駁回，另提民事求償精神撫慰金60萬元。

法官認為，女子曾明確詢問譚男「是否已將偷錄的性愛錄音刪除」，譚男答「早就刪掉了」，譚男沒有反駁，表示確實曾偷錄兩人的性愛錄音檔。審酌譚男偷錄音的行為，讓女子害怕外流、身心受創嚴重，判譚男應賠償10萬元，全案仍可上訴。