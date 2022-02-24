城中城大火造成46人死亡後，高雄市消防局指該大樓未設管委會，連續數年無法進行消防安檢。對此，行政院院會今通過《公寓大廈管理條例》修正草案，增訂被認定有危險的公寓大廈，一律限期成立管委會或推選管理負責人；若未在期限內成立，最高開罰20萬元，並可按次處罰。

高雄鹽埕區城中城大樓去年發生大火，導致46人喪命。面對究責問題，高雄市政府消防局對外表示，大樓未設管委會，並在2樓私設鐵門，導致消防局連續數年無法進行消防安檢。

為此，內政部針對《公寓大廈管理條例》提出修正草案，針對有危險疑慮的公寓大廈，強制要求設立管委會。草案今由行政院院會討論後確定通過，將送立法院審議。

內政部指出，該修正草案明訂，無論是修正條例施行前或施行後興建的公寓大廈，只要經認定有危險，一律限期成立管理委員會，或推選管理負責人，並向主管機關報備。對於未能於期限內成立並報備者，地方政府得視實際狀況展延1次，但不得超過1年。

同時，修法草案也要求地方政府應自行辦理或委託專業機構，輔導協助這類建物成立管理組織，以強化公安檢查與消防設備檢修等管理。

至於何謂「危險」？內政部表示，有關危險公寓大廈的認定要件，將由中央主管機關公告；地方政府若認為有必要，也可以公告擴大適用範圍。

在罰則部分，當地方政府針對有危險疑慮的公寓大廈完成通知、輔導等程序後，逾期仍未成立管委會，將可處4萬元以上、20萬元以下的罰鍰，並再次限期辦理，屆期仍未辦理得按次處罰。

內政部強調，經裁罰後若仍未成立管委會，地方政府可指定住戶1人為管理負責人，直到管委會成立或推選管理負責人為止。