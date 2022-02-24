連日濕冷導致衣服曬不乾，民眾紛紛搬出除濕機，不過台電表示，使用除濕機乾衣時，應避免3件事，包括把衣服晾在除濕機正上方、將衣物直接覆蓋在除溼機上，以及睡覺或無人在家時使用。另外，想要提升除濕效率，可再搭配電風扇及循環扇，選購時挑選能源效率標示1級最省電。

台電昨（23）日於臉書粉專《電力粉絲團》指出，家中衣服晾不乾又沒有烘乾機時，不少人會將衣服晾在房間，開除濕機乾衣，但使用除濕機乾衣時，要避免將衣服晾在除濕機正上方，因為衣服可能會掉落，遮住除濕機的出風口，造成散熱不良，也不可將衣物直接覆蓋在除濕機上，且要避免睡覺及無人在家時使用，如此一來發生異常時，才能即時處理。

台電提醒民眾使用除溼機要注意，以免發生意外。（圖／翻攝自台電粉專）

台電提醒，使用除濕機時要記得關窗，才能減少室外濕氣跑進室內，使用時也要注意是否有和牆面、窗簾保持適當空間，且要定期清理濾網。台電說，除濕機搭配電風扇或循環扇，能加速空氣循環對流，可提升除濕效率。

最後，台電強調，為了避免發生除濕機引發的意外，民眾一定要留意除濕機是否有公告召回瑕疵機種。另外，選購時挑選能源效率標示1級最省電。