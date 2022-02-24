國發會預計3月底公布2050年淨零碳排路徑圖，在能源配比中，除核能不在選項外，再生能源將上看8成，占比將躍居第一；國發會主委龔明鑫今中午參加「震傳媒新聞不芹菜」直播節目訪問時坦言，再生能源要占到8成，非常具有挑戰性，恐怕做不到，但制定目標才會有方向感，重點是要成功跨出第一步。

主持人黃光芹追問，再生能源達8成具挑戰，7成占比是否為未來目標？龔明鑫沒有正面回應，但他解釋，人類使用石油、煤炭，將會愈來愈少，價格也將愈來愈高，只有太陽能、離岸風電等這類再生能源，才能取之不盡、用之不竭，隨技術發展、達到一定規模後，再生能源的價格會愈來愈便宜，這才是我國未來能源的發展趨勢。

以現在的技術，再生能源在我國能源占比偏低，龔明鑫說，千萬不要灰心，制定政策要拉長時間來看，重點是要跨出第一步，距離2050年還有近30年的時間，隨技術發展、達到一定規模後，再生能源價格會愈來愈便宜，也不必擔心有用完的一天。

對國發會預計3月底公布2050年淨零碳排路徑圖，龔明鑫表示，希望以日本為範本，淨零碳排路徑圖要「說到做到」，未來也會「滾動式調整」，待細拍板定案後再行公布。