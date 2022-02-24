俄烏衝突一觸即發，部分在烏克蘭的台灣留學生已決定返台，國立清華大學24日決定啟動「比鄰計畫」，歡迎自烏克蘭返台的大學部及研究所學生到清華大學短期學習交流，讓學習不因戰亂而中斷。

清華大學校長賀陳弘指出，此次是與即將於5月接任校長的高為元共同發起「比鄰計畫」，希望拋磚引玉，讓台灣學子不因戰亂而停學。

他說，地球村各個角落彼此息息相關，國人遍及世界各地，海內存同胞，天涯若比鄰，對於在海外遭受困難的國人，我們都應該盡最大可能伸出援手。

賀陳弘表示，2020年初，全球大學受到新冠肺炎疫情影響，紛紛關閉校園，許多申請上國外名校的高中畢業生因疫情「卡關」，暫時無法出國。

清華大學當時即創設「為公書院」，為這群準大學生提供包括學習、實驗、運動、社團的完整校園生活，而隨著國外疫情減緩，校園重新開放，為公書院學生也陸續展開原計畫的留學生涯，此次則因戰事再啟「比鄰計畫」。

清華大學教務長巫勇賢指出，烏克蘭返台學生將可比照清華的姐妹校學生，以交換生名義到清華修課，不必繳交學費。自烏返台學生將可修讀清華所有大學部與研究所課程（含實驗、實作、體育等課程），成績及格即可獲發成績單，也可進實驗室作專題研究或參與研究計畫，經指導教授評量合格也可獲發實習證明。

巫勇賢說，目前已透過教育部駐外單位轉知台灣留學生這個消息，由於大學部上周已經開學，如果他們有意願來清華短期研究，學校將會先了解他們的修課方向，盡可能提供選課上的協助安排，並協調教授特別指導、補課，至於無法返台的學生，也可免費修習清華大學的遠距課程。

教務處也特別情商曾任外交官的清華大學通識中心副教授兼印度中心副主任方天賜擔任「比鄰計畫」導師，輔導自烏返台學生生活及學涯。

清大學務處表示，如果自烏返台學生有住宿的需求，也會盡力安排他們入住學校宿舍。有意報名「比鄰計畫」的台灣留學生可洽清華大學教務處何小姐，聯絡電話(03)5731017，電郵[email protected]。