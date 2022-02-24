行政院會今（24）日拍板敲定維持二級疫情警戒標準，並在3月適度放寬防疫措施，規畫3月7日起將入境檢疫及居家隔離天數，由現行的14+7天縮減為10+7天，並同步開放外籍人士來台商務考察、投資、履約及應聘等商務活動申請特別入境許可。

衛福部表示，全球疫情雖過高峰但仍嚴峻，國內雖有本土病例出現，但逐漸穩定可控。為兼顧維持國內防疫量能、社會經濟活動及有效控管風險，經評估Omicron特性、疫苗覆蓋率、醫療量能整備狀況及國際防疫措施開放情形，決議維持現行警戒標準並適度放寬防疫措施。

衛福部指出，3月1日起放寬3狀況時可免戴口罩，允許高鐵及台鐵等運具內飲食，賣場、超市及市場試吃，以及宴席逐桌敬酒等規範。入境檢疫政策部分，7日起將縮短檢疫規定，為居家檢疫10天及自主健康管理7天，期間須配合2次PCR檢測及4次快篩。

同時，居家隔離措施亦同步縮短為居家隔離10天及自主健康管理7天。同時，將開放外籍人士商務考察、投資、履約及應聘等商務活動申請特別入境許可，中港澳人士因商務履約及跨國企業內部調動事由，可由台灣邀請單位申請入境。

衛福部呼籲，防疫成果固守不易，防疫規定的放寬是國人與政府共同努力且積極配合的結果，請國人不忘儘速完成疫苗接種和主動落實防疫措施，才能獲得保護力與防護，逐步恢復正常生活及各項經濟、旅遊活動。