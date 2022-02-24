32歲香港女星鄧伊婷身材高挑又有料，被封為TVB「34C咪神」，因主持電視節目《3日2夜》獲得廣大人氣，先前2022年2月22日這個充滿愛的日子，她也跟上潮流曬美照，分享自己在家穿短T恤、熱褲禦寒的美照，大秀白皙長腿和渾圓上圍，好友袁鎮業眼尖發現她褲頭私密處出現兩顆球球，虧她多了兩顆「櫻桃」，她則生氣鬥嘴回應：「你的眼睛有問題！常常看到奇怪東西」。

鄧伊婷早年曾參加「大閘蟹小姐競選」，之後被TVB相中成為旗下藝人，她外型甜美，身材火辣，還有172公分身高，擁有完美比例，被封為宅男女神之一，去年初她分享自己收到500支玫瑰照片，引來男粉絲心碎問：「求婚玫瑰？」，而她事後受訪表示不是求婚，否認死會，至於送花的仰慕者真實身分，她則賣關子說：「還沒有人認領」。

鄧伊婷下半身出現2顆球體，引來她本人回應。（圖／翻攝自irinateting IG）

對於是否有男友，鄧伊婷當時更四兩撥千金說不想多猜，自己難得放假，行程就是賞花加放空，去年因疫情影響，藝人的收入也銳減，她出席公開活動時鬆口有經營副業，投資餐廳跟酒吧，目前都算虧損狀態，幸好電視台照常開工拍戲，自己才能維持正常收入。

去年香港出現一名15歲少年偷拍路人裙底風光，港媒透露受害人是一位鄧姓女藝人，引來網友對號入座狂猜是鄧伊婷，她則嚴正否認並感謝眾人關心，「如果我遇到都會發聲！」。近日她跟上潮流在難得一見的2022年2月22日發文，說：「最近都是開工，放工，回家！天氣寒冷最好就留在家開著暖爐暖笠笠」，雪白玉腿和豐滿胸器超吸睛，引來網友回：「三眼仔真幸福，可以牽妳的手」、「-40度都變+40度」、「注意保暖呀伊婷BB」、「皮膚白到反光，我先戴副墨鏡」。