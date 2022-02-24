拜登將對俄攻烏發表重大演說 對莫斯科實施全面制裁 13:292022/02/24 中時新聞網 楊幼蘭 、 吳映璠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 俄羅斯宣布進軍烏克蘭，對首都基輔發動飛彈，還有境內軍事基礎設施攻擊後，拜登24日將對全國民眾發表演說。（資料照／美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在俄羅斯進軍烏克蘭，對首都基輔發動飛彈，還有境內軍事基礎設施攻擊後，拜登周四將對全國民眾發表演說，表達會繼續為烏國和民眾提供支援和協助。 據CNN新聞網24日報導，1位拜登政府高層官員說，美國和盟邦打算周四對俄羅斯啟動近幾星期來一直在討論的「全面制裁」。 不甩制裁 俄國會授權普丁動武 俄攻打烏克蘭 拜登怒嗆 美與盟邦將對俄全面制裁 #拜登 #烏克蘭 #俄羅斯 #侵略 #基輔 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 聲援烏克蘭 德法知名地標投射烏國國旗顏色 04:542022/02/24 國際 聯大審議烏克蘭問題 安理會今將再開會 09:002022/02/24 兩岸 烏克蘭安全危機升溫 陸憂慮影響其重大戰略投資利益 09:072022/02/24 兩岸 俄烏衝突一觸即發 烏克蘭總統：致電俄總統未回應 09:002022/02/24 國際 烏克蘭進入30天緊急狀態 24日起實施 08:572022/02/24 國際 《國際產業》烏克蘭供應疑慮 ASML研究氖氣替代來源 11:082022/02/24 財經 烏克蘭總統發表電視講話 稱不會發動戰爭 將與俄對話 09:322022/02/24 國際 擴大制裁俄羅斯 拜登宣布制裁天然氣管線「北溪2號」 04:082022/02/24 國際 美俄不退讓 烏克蘭陷僵局 04:102022/02/24 時論廣場 歐洲大戰快開打 烏克蘭總統：俄集結20萬大軍於邊境上 09:212022/02/24 國際 烏克蘭宣布進入「30天緊急狀態」 促請公民立即離開俄羅斯 03:592022/02/24 國際 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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