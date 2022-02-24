在俄羅斯進軍烏克蘭，對首都基輔發動飛彈，還有境內軍事基礎設施攻擊後，拜登周四將對全國民眾發表演說，表達會繼續為烏國和民眾提供支援和協助。

據CNN新聞網24日報導，1位拜登政府高層官員說，美國和盟邦打算周四對俄羅斯啟動近幾星期來一直在討論的「全面制裁」。