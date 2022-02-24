「幾多甸農場」青農吳世彥獲永續善農獎，今嘉義縣長翁章梁到吳世彥家貼紅紙慶賀。（呂妍庭攝）

「第二屆永續善農獎IPM Award」昨揭曉得獎名單，「幾多甸農場」青農吳世彥拿下前3名。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

退休國小校長李榮善、吳珠羽夫妻經營的「夫子自然農園」以友善農業栽培紅龍果獲得「第二屆永續善農獎IPM Award」入圍。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

行政院農業委員會辦理「第二屆永續善農獎IPM Award」，昨揭曉得獎名單，嘉義縣太保市在現場操作組10名入圍者中占了2人成最大贏家，拿下前3名殊榮的「幾多甸農場」青農吳世彥，8年前從海巡署退役返鄉繼承家業，透過改良噴藥器等農具來減量用藥，今縣長翁章梁到吳世彥家貼紅紙慶賀，強調青農獲獎就是對嘉義農業進步最好的認可。

永續善農獎現場操作組，除青農吳世彥獲前3名，退休國小校長李榮善、吳珠羽夫妻經營的「夫子自然農園」以友善農業栽培紅龍果獲得入圍，太保市農會總幹事黃麗貞表示，選拔是表揚在「作物有害生物綜合管理」，簡稱IPM有具體貢獻者，農會長期輔導農友朝農業永續方向努力，農友獲獎，也是打響嘉縣農產名號。

吳世彥8年前退役就返鄉繼承家業，溫室設施主產小番茄、瓜果類作物，因有農專背景，為改變過去「噴農藥當吃補」觀念，在自家番茄園導入IPM模式，強調做好預防、監測、改善農具，並利用天敵等自然工具減少施用化學農藥，2015年曾獲選百大青農。

吳世彥指獲得永續善農獎很榮幸，表示他加強農作物健康管理，降低農藥使用量，搭配生物防治，運用多元技術應變害物，像是調整噴藥器具壓力，從原本6個噴頭改為4個，如此一來，藥液用量減少3成，也更均勻覆蓋在作物，達成減量精準用藥，更有效控制品質與病蟲害影響。

吳世彥說，過去農民都習慣到五金行買現成農具，也習慣噴農藥噴到壓力很大，噴的時候霧水很多，導致密度過密藥液過多，事實上，施藥只需在植株葉片上平均附著就好，若噴到水珠從葉片滴下不但浪費，也延長安全採收期。

李榮善與吳珠羽夫妻為兼顧永續與經濟生產導入IPM技術，以友善農業栽培紅龍果，用天然方式管理病蟲害，草生栽培，人工除草，增進土壤有機質，增加土壤排水與通氣性，緩和土壤酸化並活化土壤微生物，促進微量元素的吸收，適量合理化施肥，產品通過產銷履歷驗證，他們希望靠自己的力量保護這片土地。

翁章梁說，吳世彥將過去所學與最新觀念結合來經營農業，得到善農獎肯定。農業處指出，吳世彥的小果番茄溫室也配合防檢局與縣府茄科非疫生產監測，相關監測資料將作為後續與日本貿易洽談的基礎資料，為小果番茄外銷日本建立基礎。